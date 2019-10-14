РИАМО - 14 окт. В подмосковном Одинцовском городском округе мужчина избил девушку на лестничной клетке, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным СМИ, пострадавшая — чемпионка мира по боксу, серебряный призер Олимпиады Софья Очигава. На нее напал сосед.

«Первого октября в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы 1987 года рождения о том, что на лестничной площадке одного из домов на улице Можайской на нее было совершено нападение», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину 1991 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.