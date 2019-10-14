РИАМО - 14 окт. В особой экономической зоне «Дубна» компания «Компо» начала серийное производство электронных ценников собственной разработки, их будут внедрять в крупнейшие российские торговые сети, планируется производить 20 миллионов электронных ценников в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Компо» начинала производство на мощностях предприятий-партнеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас собственное автоматизированное производство появилось в ОЭЗ «Дубна», оно базируется на 400 квадратных метрах арендованных площадей, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Здесь произвели уже более 10 тысяч единиц продукции.

«Это полностью отечественная разработка как аппаратной, так и программной частей продукта. Благодаря некоторым техническим решениям у нас появилась возможность снижения себестоимости электронных ценников, поэтому переоснащение магазинов не потребует больших затрат», — сказал генеральный директор ООО «НПО «Компо» Михаил Петров.

Он добавил, что ценники доступны для внедрения крупным торговым сетям вроде «Магнита», «Спортмастера», «М.Видео».

На ценниках есть актуальная информация о товаре, в случае изменений она корректируется. Первые партии электронной новинки уже отправлены в торговые сети Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что благодаря инновационному продукту резидента ОЭЗ «Дубна» показатель товарооборота отечественных розничных сетей может увеличиться на 3-5%.

«Сегодня жители Москвы и Московской области все чаще предпочитают делать покупки в крупных торговых комплексах и гипермаркетах. Замена бумажных ценников электронными последнего поколения позволит не только значительно улучшить качество обслуживания покупателей, но также снизит нагрузку на персонал торговых сетей», - отметил Хромов.

До конца года инвестор планирует расширить предприятие, еще одно производство заработает на правобережном участке ОЭЗ в Инновационно-технологическом центре. Оно займет около 1 тысячи квадратных метров, инвестиции превысят 150 миллионов рублей. Численность персонала увеличат примерно до 180 человек. Компания также планирует выйти на международный рынок.