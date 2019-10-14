РИАМО - 14 окт. По предписанию Госжилинспекции Подмосковья управляющие организации устранили многочисленные и разнообразные нарушения в содержании многоквартирных домов в 6 муниципальных образованиях региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За последний месяц зафиксированы исполнения законных требований в городских округах Богородский, Талдомский, Коломенский, Ивантеевка, Дмитровский, Воскресенск», – говорится в сообщении.

Больше всего нарушений инспекторы надзорного ведомства зафиксировали в подъездах: разрушенные оконные рамы, разбитые стекла, следы протечек с кровли на стенах и потолке. Лестничные перила оказались сломаны. Также жители жаловались на разрушенную отмостку, неисправную систему электроснабжения в подвале, отсутствие теплоизоляции на трубах отопления и горячего водоснабжения.

Всех нарушителей законодательства оштрафовали. За последний месяц зафиксированы исполнения законных требований Госжилинспекции.

«Многочисленные и разнообразные нарушения в домах свидетельствуют о том, что управляющие организации, попросту говоря, махнули на них рукой. Во всех случаях это небольшие и «возрастные» (от 30 до 60 лет) дома. Тем не менее, все жители Подмосковья имеют право на безопасные и комфортные условия проживания. А заключившая договор управления организация обязана эти условия обеспечить», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что забывчивость чревата потерями прибыли компаний и собственных доходов их должностных лиц.