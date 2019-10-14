РИАМО - 14 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, он отметил, что Подмосковью нужно построить еще минимум 100 детских садов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Обсуждались актуальные вопросы реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В этом году в рамках национального проекта «Демография» в Подмосковье введены три из 11 детских садов – в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске. Будет создано около 2 тысяч ясельных мест.

«За 5 лет мы построили 410 детских садов, и до сих пор эта тема является актуальной для Подмосковья. Нам нужно еще минимум 100-120 детсадов, чтобы решить проблему с прибывающими в Московскую область», – сказал Воробьев.

Он добавил, что в этом году сдадут еще пять детсадов, шесть — весной.

«Все национальные проекты находятся на регулярном контроле, мы стараемся выполнять их точно и в срок», — подчеркнул губернатор.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Подмосковье предусмотрена закупка восьми передвижных медицинских комплексов за счет федерального бюджета. Заключены государственные контракты на приобретение шести из них, по остальным двум готовится документация к закупке. Оборудование будет поставлено до конца года.

В ноябре в региональные сосудистые центры поступят 180 единиц медицинского оборудования, в детские поликлиники – около 60. Также планируется закупка более 100 единиц техники в учреждения, оказывающие помощь онкологическим больным.

В Московской области в этом году также планируется начать строительство 14 фельдшерско-акушерский пунктов, в начале 2020 – областной детской больницы на 420 мест в Красногорске.