РИАМО - 14 окт. В Подмосковье планируется создать и реконструировать около 50 предприятий агропромышленного комплекса до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем инвестиций в общей сложности составит не менее 40 миллиардов рублей. Появятся предприятия по производству молока, овощей защищенного грунта, грибов и в области переработки продукции.

«Отмечу наиболее крупные сельхозпредприятия. Это «Агрофирма Сосновка» из городского округа Озеры с производственной мощностью 9 тысяч тонн молока в год, «Луховицкие овощи» с ежегодной продуктивностью 20,6 тысяч тонн овощей, «Торговый дом «Богородские овощи» из Электростали, который дает 5 тысяч тонн грибов в год и многие другие», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он также отметил, что Дмитровский молочный завод в этом году наладил линии по производству мороженого восьми видов до 15 тысяч штук в час. Предприятие «Барилла» открыло в Солнечногорске две новые линии по производству макаронных изделий в 100 тонн пасты. «АИСФЕР» в Серебряных Прудах запустили цех по производству творога до 140 тонн в сутки. Предприятия дают и новые рабочие места.

Министр добавил, что масштабные инвестиционные проекты находятся в стадии реализации, завершение планируется в конце 2019 года – начале 2020 года.