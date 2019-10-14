РИАМО - 14 окт. Ватерполисты из подмосковного Одинцова завоевали бронзу в составе сборной Московской области на Международном фестивале школьного спорта стран СНГ, который проходил в Казани с 4 по 10 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В этом году программа мероприятия включает мини-футбол, баскетбол, волейбол, баскетбол 3 на 3, настольный теннис, бадминтон, шахматы и мини водное поло. В составе областной сборной выступали трое ватерполистов из одинцовской команды «Скат», они завоевала бронзовые медали.

«Команда по водному полу из Московской области заняла третье место на VII Международном фестивале школьного спорта среди стран СНГ. Весомый вклад в этот успех внесли одинцовские спортсмены – Александр Попович, Ростислав Кечков, Даниил Столяров. Поздравляю ребят и их наставников с бронзовой медалью», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В соревнованиях приняли участие более 450 юных спортсменов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Помимо спортивных состязаний для них подготовили насыщенную культурно-образовательную программу – мастер-классы от чемпионов, экскурсии, кинопросмотры, посещение футбольного матча, а также «Визит дружбы».

Участники фестиваля посетили пять городских гимназий, где пообщались с учащимися, посетили школьные музеи и познакомились с традициями Татарстана по подготовленным сверстниками презентациям.