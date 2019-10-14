РИАМО - 14 окт. Многофункциональный центр (МФЦ) Одинцовского городского округа с начала года принял 48 тысяч звонков на горячую линию губернатора по различным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С начала 2019 года в Подмосковье на горячую линию губернатора по вопросам МФЦ поступило более 1 миллиона звонков.

«Наибольшее количество обращений, более 50 тысяч, поступило в МФЦ Балашихи. На втором месте идет Одинцовский МФЦ – 48 тысяч звонков, на третьем Люберецкий МФЦ – 42 тысячи», – говорится в сообщении.

Чаще всего на телефон горячей линии звонят, чтобы узнать статус заявления, уточнить время, адрес и режим работы центра «Мои документы», получить консультацию специалиста, записаться в МФЦ.

Задать свой вопрос можно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно по номеру: 8 800 550-50-30.