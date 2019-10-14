РИАМО - 14 окт. Работы на проблемном жилом комплексе «Спорт Таун» в Москве ведутся по графику, в ближайшие две недели планируется начать строительство четвертой очереди, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Нулевой цикл по домам второй очереди выполнен на 95%. Сейчас готовится устройство стен. Об этом стало известно на совещании, которое провел заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

«Общая готовность остальных домов второй и третьей очередей (№№ 5-11, 15, 16, 23-26, 29-32) составляет 90-95%», — говорится в сообщении.

Представитель технического заказчика рассказал, что основные работы по усилению стропильной части, по ремонту кровли, по фронтонам, фасадам, окнам и входным группам практически завершены, осталось завести сети.

Застройщик Capital Group в ближайшие две недели планирует выйти на строительную площадку четвертой очереди строительства. Также необходимо устранять выявленные замечания по двум домам, усилить фундамент и устранить недоделки.

Разрешения на строительство 1-4 очередей ЖК «Спорт Таун» были продлены в сентябре 2019 года.