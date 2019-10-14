РИАМО – 14 окт. Подмосковные «Сорочаны» попали в топ-10 лучших курортов России для катания на сноуборде, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса «ТурСтат».

Аудитория катающихся на сноуборде и увлекающихся сноубордингом в России составляет свыше 3 миллионов человек. В основном это молодежь до 30 лет.

«В первую десятку курортов России для катания на сноуборде этой зимой вошли курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье», – отмечается в сообщении.

В список также попали Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.