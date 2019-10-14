РИАМО - 14 окт. В Серебряных Прудах 16 октября пройдут 13-е Агафангельские чтения, приуроченные к 165-летию со дня рождения митрополита Ярославского и Ростовского Агафангела, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Митрополит Агафангел (Александр Преображенский) — уроженец села Мочилы, которое сейчас входит в состав городского округа Серебряные Пруды. Агафангел был митрополитом Ярославским и Ростовским, а в 20-е годы прошлого века в связи с возбуждением уголовного дела в отношении патриарха Тихона по распоряжению последнего исполнял обязанности местоблюстителя Русской православной церкви.

«Впоследствии был канонизирован и причислен к лику святых. В честь дня рождения святого Агафангела в Знаменском храме поселка Серебряные Пруды в 09:00 состоится богослужение, которое будет проводить епископ Луховицкий Петр, а в 13:00 в помещении Мочильской средней общеобразовательной школы состоится конференция», — говорится в сообщении.

На конференции выступит епископ Петр и профессор Московского государственного педагогического университета Галина Аксенова.