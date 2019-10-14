РИАМО - 14 окт. Одинцовские волонтеры Федор и Ольга Харитоновы вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Всего на конкурс от жителей Московской области поступило 247 проектов. После выполнения заданий заявочного и заочного этапов, в полуфинал от Подмосковья вышел 31 доброволец. Среди них – жители Одинцова Федор и Ольга Харитоновы, которые подавали свои проекты в номинациях «Организатор добровольчества» и «Уверенность в будущем».

«Хочу поздравить наших волонтеров с выходом в полуфинал конкурса. Рад, что в Одинцовском округе есть добровольцы, чьи идеи востребованы на самом высоком уровне», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Финал конкурса пройдет с 14 октября по 10 ноября. Проекты конкурсантов оценит не только жюри – их выставят на народное голосование.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже девятый год подряд и собирает десятки тысяч проектов.