РИАМО - 14 окт. Московский городской суд признал законным приговор Константину Котову, который получил срок в колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее столичный Тверской суд приговорил Котова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия).

«Суд постановил оставить решение предыдущей инстанции без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — сказала судья Нина Шарапова.

Первым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК РФ, был гражданский активист Ильдар Дадин.