РИАМО - 14 окт. Более 400 бездомных собак чипировали на территории подмосковного Одинцова, это гуманный способ регуляции безнадзорных животных, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подмосковье решают проблему бродячих собак по программе ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) с 2014 года. Благодаря этой системе привитая и стерилизованная собака с биркой в ухе возвращается на прежнее место обитания и не представляет опасности для людей, а если повезет — находит новых хозяев.

«На сегодняшний день в Одинцовском городском округе в рамках программы стерилизованы, привиты и чипированы 443 собаки», – говорится в сообщении.

Бирки могут быть любого цвета – они свидетельствуют о том, что собаки прошли специальные процедуры в рамках гуманной регуляции численности безнадзорных животных.

Любая собака с биркой в ухе прошла карантин: животное обработали против экто- и эндопаразитов, привили против бешенства, стерилизовали, а под кожу ввели микрочип с индивидуальным номером.