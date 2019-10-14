РИАМО – 14 окт. В районе 2-й Тверской-Ямской улицы в столице ограничили движение по 1 декабря в связи с реконструкцией здания центра «Аудитория», говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок: 2-я Тверская-Ямская улица в районе дома 46, строение 1. Период: с 7 октября по 1 декабря круглосуточно», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что на одной полосе ликвидируют парковочное пространство.