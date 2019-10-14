РИАМО - 14 окт. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительство акустического экрана на участке автомобильной дороги М-9 «Балтия» в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Предусмотрены работы по устройству шумозащитных экранов общей длиной 0,992 метра на участке с 59-го по 60-й километр трассы у деревни Котово. Панели высотой 6 метров будут сооружены на земляном полотне автодороги», – говорится в сообщении.

Проектной документацией также предусмотрено благоустройство прилегающей территории, установка барьерного ограждения и организация водоотвода.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФКУ «Центравтомагистраль».

Федеральная автодорога М-9 «Балтия» общей протяженностью около 600 километров проходит по территориям Московской, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией. Скоростная магистраль (тогда с названием «Москва – Рига») была введена в эксплуатацию в конце 1980-х годов, в том числе как часть европейского маршрута E-22.