РИАМО – 15 окт. Центр содействия строительству Подмосковья проведет во вторник прямой эфир в Instagram, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Во вторник в 16:00 в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики @minzhilmo состоится прямой эфир на тему: «Строительство на земельном участке, ограниченном в использовании зоной с особыми условиями использования (ЗОУИТ)». Спикерами выступят сотрудники центра содействия строительству при правительстве Московской области», – отмечается в сообщении.

Эфир проводится для всех, кто планирует строить объекты в Подмосковье. К участию приглашаются проектировщики, застройщики, технические заказчики и другие заинтересованные лица.