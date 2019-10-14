РИАМО - 14 окт. Определен подрядчик, который построит во Фрязине новую школу на 825 мест, она будет находиться в четвертом микрорайоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Генеральный Подрядчик - МФС».

«Согласно проектной документации, общеобразовательная школа рассчитана на 825 учащихся. В четырехэтажном здании предусмотрено размещение современных просторных учебных классов, лабораторий, мастерских, спортивного и актового залов, библиотечного центра, столовой, административных кабинетов и технических помещений», — говорится в сообщении.

Территорию школы благоустроят, там появится спортивное ядро — стадион, беговые дорожки, а также места отдыха.

Новая школа будет построена с учетом доступности для маломобильных групп населения. Ее введут в эксплуатацию в 2021 году.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Финансирование — за счет средств бюджета.