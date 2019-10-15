РИАМО – 15 окт. Со вторника и по 1 декабря для автомобилистов доступна только одна полоса на участке Берсеневской набережной в столице от дома №12, строение 1 до бокового проезда улицы Серафимовича, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, организовано одностороннее движение по Берсеневской набережной от дома №18-20-22, строение 1, до бокового проезда улицы Серафимовича.

«По 25 ноября для движения закрыт участок от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной, дом 18-20-22, строение 1. Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00 по понедельникам, вторникам и средам», – говорится в сообщении.

Двустороннее движение будет организовано в Берсеневском переулке и на участке от Берсеневского переулка до дома 15, корпус 1 по Болотной набережной.

Реверсивное движение организовано на Болотной набережной от Патриаршего моста до дома 2, корпус 8 по улице Серафимовича.