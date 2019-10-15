РИАМО – 15 окт. Советского космонавта Алексея Леонова, который скончался на 86-м году жизни, похоронят во вторник на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Скончался 11 октября от острой сердечной недостаточности.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.