РИАМО – 14 окт. В Подмосковье установили 178 детских игровых комплексов, за прошедшую неделю новые площадки установили в трех муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Программа по установке детских игровых площадок по губернаторской программе подходит к завершению – установлено 178 площадок из 222. За прошедшую неделю новые площадки установили в Истре, Дмитровском и Коломенском городских округах. Всего с 2015 по 2018 годы в Подмосковье установлена 771 детская игровая площадка по программе губернатора», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В нынешнем году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «экогород», «море», «спорт». Это большие игровые комплексы площадью по 450 квадратных метров с мягкими и безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета.

Кроме того, в текущем году министерство благоустройства ввело 48 новых элементов на детских площадках.

«Мы отказались от устаревших конструкций, которые не интересны детям. Один их самых популярных элементов, который в общественных обсуждениях был выбран самими детьми, является канатно-веревочный комплекс. Данные конструкции позволяют развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей – их включение в занятия помогает физическому развитию ребенка», – подчеркнул министр.