РИАМО - 14 окт. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково вечером в понедельник задержали и отменили 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего рейсов задержали в Домодедове — 17. Также там отменили шесть рейсов. Во Внукове задержали восемь рейсов, один отменен. в Шереметьеве задержаны два рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский прилеты и вылеты осуществляются по расписанию.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.