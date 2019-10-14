РИАМО – 14 окт. В Московской области за неделю выявили более 100 нарушений лесного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«За прошедшую неделю, с 7 по 11 октября, государственными лесными инспекторами Комитета лесного хозяйства Московской области в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Подмосковья проведено 493 патрулирований земель лесного фонда», – отмечается в сообщении.

Инспекторы выявиили 116 нарушений лесного законодательства РФ, составили 97 протоколов об административных правонарушениях. Больше всего протоколов они составили по нарушениям в Истринском (22), Бородинском (11), Егорьевском (11) и Московском учебно-опытном (11) лесничествах.

Исполнено 15 предписаний об устранении выявленных нарушений.

«Основным нарушением лесного законодательства РФ по итогам проведенных патрулирований является нарушение правил пожарной безопасности (выявлено 47 нарушений)», – дополняется в материале.