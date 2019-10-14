РИАМО - 14 окт. Более 15 тысяч москвичей прошли тест на симптомы депрессии, по результатам которого выяснилось, что большинство горожан не страдают от этого психического расстройства, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Тест можно было пройти онлайн на сайте департамента и лично в 50 учреждениях – территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и семейных центрах. Опрос показал, что назвать Москву депрессивным городом нельзя.

«Из числа москвичей, проходивших тест (среди 15603 человек), у 73,6% москвичей нет признаков депрессии, у 26,4% москвичей, предположительно, есть проявления депрессивного состояния», – говорится в сообщении.

Анонимный тест был прост в прохождении и не требовал большого количества времени, поэтому люди с большой охотой приняли в нем участие.

«После прохождения теста оффлайн наши специалисты беседовали с каждым респондентом: спрашивали о самочувствии, задавали наводящие вопросы, чтобы понять полную картину эмоционального состояния человека и порекомендовать, что делать дальше», – добавила директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

По ее словам, если результат теста подтверждал низкий, средний или высокий уровень депрессии, людям рекомендовали обратиться за полноценной консультацией психолога. Москвичи, проходившие тест офлайн, смогли поговорить со специалистом на месте.

Ежегодно каждый москвич имеет право на пять бесплатных консультаций, два сеанса психологической диагностики, две консультации психотерапевта, три тренинговые программы, восемь сеансов психологической реабилитации, две консультации психолога-реабилитолога в Московской службе психологической помощи населению.

Кроме того, в столице круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского) или 8 495 051 (с мобильного).