РИАМО – 14 окт. Эксперты Росконтроля выяснили, какой кефир из отечественных магазинов опасен для здоровья, сообщает Федеральное агентство новостей.



Специалисты проверили кефир с массовой долей жира 3,2%. Кисломолочный продукт оценили по 60 параметрам и пришли к выводу, что не все образцы можно отнести к кефиру.



«Например, в кефире «Домик в деревне» нашли крахмал, что не соответствует ГОСТу. Кефир «Вкуснотеево» не соответствует требованиям по содержанию дрожжей, а кефир «36 копеек» – по содержанию молочнокислых микроорганизмов», – говорится в сообщении.



В кефире торговых марок «Вологодское лето» и «36 копеек» выявили избыточную массовую долю этилового спирта — больше 0,5%, Globus — около 0,3%. Также в образцах марок «Вкуснотеево» и «Авида» было обнаружено фекальное загрязнение.



Эксперты внесли в так называемый черный список образцы кефира торговых марок «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида» и «Домик в деревне».