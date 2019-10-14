РИАМО - 14 окт. В подмосковном Раменском округе удалось пресечь деятельность по незаконному размещению строительных отходов на землях у деревни Нижнее Мячково, к решению проблемы подключились правоохранительные органы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее активисты ОНФ сообщили о незаконной свалке на 4,5 гектарах сельхозземли в деревне Нижнее Мячково Раменского округа. По словам местных жителей, большегрузы свозили мусор на участки в вечернее и ночное время. В ходе совместного рейда общественники и представители подмосковного Минэкологии обнаружили строительные и бытовые отходы, покрышки, куски покрытия спортивных площадок.

«Инспектора экологического надзора министерства экологии и природопользования неоднократно проводили рейды вблизи деревни Нижнее Мячково Раменского городского округа: 5 октября - с целью мониторинга ситуации, 7 октября – с изъятием техники. В данный момент деятельность по незаконному размещению строительных отходов пресечена», - говорится в сообщении.

Свалка представляет опасность для водного объекта и сельскохозяйственных земель, поэтому Минэкологии инициировало обсуждение сложившейся ситуации с представителями администрации Раменского округа, межрайонной природоохранной и транспортной прокуратур, ОБЭП МВД России по Раменскому округу.

«По результатам совещания принято решение о том, что силами администрации округа будет ограничен доступ к участкам, на которых образованы навалы отходов, а также пройдут дополнительные мероприятия в рамках муниципального земельного контроля», - добавляется в материале.

Сотрудникам МУ МВД по Раменскому округу рекомендовали установить собственников земельных участков и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел (на данный момент возбуждено дело только по одному земельному участку). Также полиции рекомендовали задерживать технику, привозящую отходы, и определять, с каких объектов завозится мусор.

Межрайонной природоохранной и транспортной прокуратурам поручили принять меры прокурорского реагирования.