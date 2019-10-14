РИАМО - 14 окт. Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение о назначении новым главным тренером команды немца Доменико Тедеско, сообщается на официальном сайте клуба.

«Соглашение между Тедеско и «Спартаком» рассчитано до лета 2021 года», – говорится в сообщении.

Специалисту всего 34 года. На сайте «Спартака» его характеризуют как яркого специалиста новой волны немецкой тренерской школы, которую отличает повышенное внимание к сбору и анализу всевозможных данных и показателей футболистов, а также тактическая гибкость. Тедеско в 2016 году с отличием окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера.

Ранее Тедеско работал главным тренером немецкого «Шальке». Он сумел привести команду к серебряным медалям бундеслиги сезона 2017/18 и обеспечил ей прямое попадание команды в Лигу чемпионов. Однако в марте 2019 года он оставил пост из-за плохих результатов команды.

Его помощником стал знаменитый в прошлом защитник сборной Германии Андреас Хинкель. Также в тренерский штаб вошел тренер вратарей Макс Урванчки.

Главный тренер уже провел первую тренировку на базе в Тушине.

Ранее сообщалось, что изначально годовой оклад главного тренера оценивался в три миллиона евро, но после переговоров Тедеско согласился на два миллиона евро.

Бывший главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов ушел в отставку сразу после матча московского клуба с «Оренбургом» в конце сентября, в котором «красно-белые» проиграли. В сентябре у «Спартака» была целая серия поражений в Премьер-Лиге.