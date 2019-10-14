РИАМО – 14 окт. Стали известны имена победителей Нобелевской премии по экономике за 2019 год, ими стали Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Трое экономистов получили премию памяти Нобеля за усилия по борьбе с бедностью. Отмечается, что премию вручили американо-индийскому ученому Абиджиту Банерджи. Кроме того, ее получили француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер», – говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что эти люди удостоены премии «за усилия по борьбе с глобальной бедностью».

«При этом Дюфло стала второй в истории Нобелевской премии женщиной, получившей приз по экономике», – дополняется в материале.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике в 2019 году, им стали Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Келоз.