РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 окт. В подмосковном Королеве проведут лабораторные испытания нового асфальтового покрытия, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве жители зафиксировали несколько случаев укладки асфальта в дождь и прямо поверх опавших листьев.

«Нарушение технологии укладки асфальтобетонной смеси было зафиксировано службой технадзора. Подрядчику выдано замечание», – говорится в сообщении.

Также дополнительно после завершения работ на объектах будут проведены лабораторные испытания асфальтового покрытия. Некачественно выполненная работа оплачиваться не будет.