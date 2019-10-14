РИАМО - 14 окт. В Москве 17 октября пройдет конференция научно-практического кардиологического общества Московской области, эксперты обсудят снижение риска преждевременной смерти у пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Московской области успешно работает научно-практическое кардиологическое общество, которое объединяет высококвалифицированных специалистов – врачей-кардиологов, заведующих отделений из медицинских организаций Московской области. Ежегодно мы проводим порядка 10 заседаний. В настоящее время проводятся образовательные мероприятия по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения региона Мария Глезер.

Она отметила, что этой осенью были опубликованы новые европейские рекомендации по целому ряду заболеваний и состояний.

«Мы стараемся донести новые изменения для быстрого внедрения лучших практик в работу врачей Московской области», - подчеркнула Глезер.

В рамках конференции выступят ведущие научные сотрудники, профессоры научно-исследовательских институтов, академий в сфере кардиологии.

Мероприятие начнется в 15:30 в гостинице «Рэдиссон Славянская» у станции метро «Киевская».