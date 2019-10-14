РИАМО - 14 окт. На XXVII Международном фестивале «Зодчество» представят лучшие проекты, по которым строились школы Подмосковья, в том числе проект областной гимназии имени Е.М. Примакова, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В этом году в финал престижной международной премии Всемирного фестиваля WAF попал проект Областной гимназии имени Е.М. Примакова, разработанный «Студией 44». О школе расскажет глава бюро, архитектор Никита Явейн. Гимназия имени Примакова собирает талантливых старшеклассников из разных городов России, и архитекторам было важно создать особую среду – сердцем здания является атриум, соединивший функциональные объемы в одно здание», — говорится в сообщении.

Про еще один знаковый проект в области образования – Wunderpark International School в Истре – расскажет архитектор проекта Антон Нагавицын.

На фестивале главный архитектор Московской области Александра Кузьмина проведет сессию по лучшим архитектурным практикам в области образования с участием ведущих российских бюро.

«Архитектура таких уникальных школ, безусловно, заключает в себе педагогический смысл, гуманистическую идею, направленную на развитие личности. Задача современной школы – не только дать образование по программе, но и организовать среду за рамками школьного класса, развивать социальные, общественные функции», — считает Кузьмина.

Участники сессии обсудят и школы, строящиеся в рамках госпрограмм. В Подмосковье есть хорошие примеры школ и детских садов, отвечающих самым высоким стандартам. Эти проекты, по словам Кузьминой, экономически эффективны и при этом отличаются интересными фасадными и рациональными планировочными решениями.

Фестиваль проводят в Гостином дворе Москвы.