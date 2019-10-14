РИАМО – 14 окт. Первичное сосудистое отделение (ПСО) заработало на базе Ногинской центральной районной больницы, оно рассчитано на 30 коек, шесть из которых отведены под блок реанимации и интенсивной терапии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – важная задача, решению которой уделяется особое внимание. В новом первичном сосудистом отделении Ногинской больницы специалисты будут проводить полный комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе тромболизисную терапию при инфарктах и инсультах. На закупку современного оборудования в отделение было направлено 45 миллионов рублей», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она уточнила, что в ПСО будут работать 26 медработников, штат полностью сформирован.

Всего на данный момент в Московской области работают 19 первичных сосудистых отделений и 12 региональных сосудистых центров, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не только экстренно, но и планово.