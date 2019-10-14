РИАМО – 14 окт. Более 60 предприятий Подмосковья принимают участие в акции «Неделя без турникетов», которая продолжится до 20 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В регионе стартовала всероссийская акция «Неделя без турникетов», организатором которой является Союз машиностроителей России. Она продлится до 20 октября и направлена на профориентацию школьников и студентов.

«В рамках акции пройдут экскурсии по цехам и промышленным объектам, встречи с ведущими работниками предприятий, профоориентационное тестирование, развлекательные мероприятия. Акция традиционно проводится два раза в год: в каждую третью неделю апреля и каждую третью неделю октября», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, с этого года регистрация предприятий для участия в акции и график мероприятий были размещены на сайте «Инженеры будущего» enfuture.ru. Это значительно повысило количество задействованных предприятий и интерес к акции.

«Только из Московской области заявились на участие в акции 65 компаний. Основным «ядром» участников акции являются предприятия машиностроения, компании, входящие в Госкорпорации «Ростех», «Роскосмос». В числе заводов, где пройдут экскурсии – современные заводы наших зарубежных партнеров», – подчеркнул он.

Хромов добавил, что в Московской области разработана уникальная программа по подготовке кадров для промышленного комплекса региона. Заключено пять договоров социального партнерства по обучению молодых специалистов для авиационной и ракетно-космической отрасли.

Соглашения у образовательных учреждений региона действуют с холдингом ОАО «Вертолеты России», ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ», ОАО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования», ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», ОКБ «Сухой». Кроме того, заключены договора по подготовке кадров с Мерседес Бенц, Яхрома-Лада, ЗиО-Подольск, Хино Моторс, Хилтон, Загорским трубным заводом, ЦППК, Ростелекомом.

В общей сложности в 49 колледжах и техникумах обучается более 50 тысяч человек по 145 профессиям и специальностям.