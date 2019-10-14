РИАМО - 14 окт. В поселке Малино городского округа Ступино 120 детей прошли осмотр в рамках выезда десанта детских врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Осмотр провели социалисты Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД).

«Диагностический и консультационный осмотр маленьких пациентов с тяжелыми формами заболеваний провели педиатр, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, детский хирург и аллерголог. В результате на госпитализацию было направлено 15 маленьких пациентов», - сказала главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

Также во время выезда председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев вручил коллективу МОКДЦД микроавтобус для обеспечения возможности регулярных выездов детских врачей в отдаленные районы Московской области. Автобус укомплектован переносным диагностическим оборудованием.

«Главным детским специалистам очень важно постоянно выезжать в отдаленные районы Подмосковья. Высокий уровень оказания медицинской помощи, предупреждение тяжелых заболеваний, маршрутизация маленьких пациентов, непрерывный процесс обучения врачей – ежедневная забота главных детских специалистов Минздрава Московской области», - прокомментировала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.