РИАМО - 14 окт. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сведений СМИ о нарушении жилищных прав москвичей, чьи квартиры в новом доме оказались непригодными для проживания, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором говорилось о жалобах жителей одного из жилищных комплексов на строительную компанию.

«Дом был сдан с многочисленными недостатками в строительстве: дырявые потолки, шаткие стены и неработающие батареи. Из материала также следует, что часть квартир не построена до конца, в связи с чем граждане отказываются их принимать», – говорится в сообщении.

Глава ведомства потребовал от подчиненных оперативно разобраться в ситуации, дать надлежащую правовую оценку по инциденту, а также оказать возможное содействие в восстановлении жилищных прав граждан.