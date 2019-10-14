РИАМО - 14 окт. Торжественная церемония открытия новой спортивной площадки состоялась в городском округе Кашира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортобъект может использоваться в любое время года для занятий различными видами спорта на открытом воздухе. Спортивная площадка на базе хоккейной коробки трансформируется для проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию в зимнее время, и по волейболу и мини-футболу – в летний сезон», – говорится в сообщении.

Многофункциональная хоккейная коробка включает трибуны для болельщиков и скамейки запасных для игроков, также объект по периметру оборудован специальными бортами безопасности.

«В регионе продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры по программе губернатора «Спорт Подмосковья», примером тому является открытие еще одной многофункциональной хоккейной площадки в Кашире. Стоит отметить, что хоккейная коробка расположена вблизи Барановской школы и, несомненно, уже с первым снегом соберет большое количество юных любителей спорта», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Площадка находится в свободном доступе, поскольку развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений в Московской области, заключил он.