РИАМО - 14 окт. В Подмосковье с 7 по 13 октября ввели в эксплуатацию дома, в которых в том числе будут жить 256 дольщиков, всего сдано девять домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В жилом комплексе Одинцовского городского округа в поселке Лесной Городок обеспечены права 101 гражданина, которые ждали ключи с 2016 года», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что ключи также получили 77 дольщиков ЖК «Изумрудная долина» деревни Солманово Одинцовского округа. В Ленинском городском округе выдали разрешение на ввод в эксплуатацию четвертого корпуса ЖК «Березовая роща», обеспечены права 78 дольщиков.

Также на минувшей неделе разрешения на строительство выданы 18 нежилым объектам, в том числе четырем производственно-складским комплексам в Раменском и Солнечногорске, спортивно-туристическому клубу в Серпухове, четырем складским объектам, двум объектам торговли, отделочному цеху, административному зданию.

Введены в эксплуатацию поликлиника на первом этаже в Долгопрудном по улице Дирижабельная, детский сад на 200 мест в Одинцове по улице Чистяковой, складской комплекс в Люберцах и другие объекты.