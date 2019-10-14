РИАМО - 14 окт. В Сергиево-Посадском городском округе появится новое производство метизов и запчастей для автомобилей, новое предприятие разместится на площади почти в 22 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«ООО «ПосадПром» планирует на территории муниципального индустриального парка «М-8» в Сергиево-Посадском городском округе построить завод по производству метизов и автомобильных сальников из высококачественного пластика. Общий объем инвестиций в проект превысит 70 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, «ПосадПром» планирует сдать в эксплуатацию производственный комплекс в 2020 году.

Сейчас организация подала ходатайство на заключение инвестиционного соглашения с правительством Московской области, в рамках которого земельный участок может быть предоставлен на льготных условиях – без проведения торгов.

По словам главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева, благодаря строительству предприятия будет создано 25 новых рабочих мест для жителей муниципалитета.

«Готовая инфраструктура в индустриальном парке «М-8» поможет более эффективно и в короткие сроки реализовать инвестиционный проект. Руководство муниципального индустриального парка и администрация городского округа будут оказывать содействие инвестору в реализации проекта», – резюмировал Токарев.