РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Ветераны Великой Отечественной войны попросили депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско помочь с оформлением стендов в здании Совета ветеранов, он окажет помощь, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

В понедельник к Дениско на прием пришли председатель Совета ветеранов Иван Авраменко и ветеран Великой Отечественной войны Юрий Лосев.

«Ветераны обратились к депутату за помощью в оформлении стендов в здании Совета ветеранов. Несмотря на возраст, наши ветераны стремятся как можно больше общаться с молодежью, чтобы знакомить ее с настоящей историей государства и рассказывать о победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Депутат откликнулся на просьбу о помощи, подчеркнув, что связь поколений – это основа успешности наших детей, это ключевой момент в воспитании патриотизма и здоровья нашей молодежи», – говорится в сообщении.

В ходе беседы ветераны затронули также проблемы, связанные с работой МосОблЕИРЦ по сбору платежей с населения по услугам ЖКХ. Их Дениско взял на контроль.