РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 окт. Спортсмены подмосковных Котельников завоевали 11 медалей на первенстве по универсальному бою среди юношей и девушек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

C 11 по 13 октября во Дворце спорта города Мытищи прошло первенство Московской области по универсальному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет и чемпионат среди мужчин и женщин. Городской округ Котельники представляли спортсмены МАУ СШ «Котельники». На соревнования приехали спортсмены из 27 городов Московской области.

«11 медалей забрали себе в копилку спортсмены из Котельников – три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых награды. Все спортсмены получили право участия в первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) России в 2020 году», – говорится в сообщении.

Администрация Котельников поздравляет спортсменов отделения рукопашного боя и их тренера Владимира Арешкина.