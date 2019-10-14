РИАМО - 14 окт. Глава федерального правительства Дмитрий Медведев постановил расширить список жизненно необходимых и важнейших лекарств с 2020 года, включив в него 23 наименования препаратов, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций», – сказал Медведев.

По его словам, также увеличится перечень лекарств, которые могут получать льготники.

«Добавляем в перечень дорогостоящих препаратов еще ряд лекарств для лечения сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с редкими заболеваниями», – пояснил премьер-министр.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, большинство лекарств из перечня жизненно необходимых производятся в России. Среди новых позиций – препараты для лечения опухолей, астмы, грибковых инфекций, гепатита С, артрита, сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении, а также антибиотики и препарат для МРТ-обследований.