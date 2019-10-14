РИАМО - 14 окт. Во Фрянове городского округа Щелково установили поклонный крест на территории будущего ягодника, где будут выращивать клубнику, малину и голубику, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Работы были проведены по инициативе руководства компании «Ягодная долина». В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа Щелково и местного территориального отдела», — говорится в сообщении.

Клубнику, голубику, малину и спаржу начнут выращивать на территории площадью более 120 гектаров рядом с деревней Еремино. Работы по организации первых площадок для высадки начнутся уже в этом месяце.

Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет к 2023 году, но первый урожай клубники ждут уже в 2020 году. Продукты будут продавать на территории городского округа Щелково и в магазинах премиум-класса.

Для выращивания ягод и спаржи будут использоваться саженцы из Голландии и Польши. На предприятии создадут порядка 50 постоянных рабочих мест. До 500 человек будут привлекаться на сезонные работы с апреля по октябрь.