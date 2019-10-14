РИАМО - 14 окт. С 8 по 16 октября в Майкопе проходит чемпионат России по пулевой стрельбе, спортсмены из Подмосковья завоевали серебро в одной из дисциплин, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области сумела занять итоговое второе место состязаний в дисциплине «Пневматический пистолет. 10 метров». Евгений Боровой, Антон Аристархов и Евгений Лаврушин удостоились серебряных наград национального первенства. Первое место досталось представителям Санкт-Петербурга, а бронзовыми призерами соревнований стали стрелки из Крыма.

«В составе подмосковной сборной выступает большая надежда всего отечественного стрелкового спорта – Антон Аристархов. В его послужном списке числятся успешные выступления не только на национальных, но и на международных соревнованиях. Поздравляю подмосковных спортсменов с завоеванием серебряных наград», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.