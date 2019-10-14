РИАМО – 14 окт. Новый пешеходной переход над путями Московского центрального кольца появится в столичном районе Сокол, доступ пассажиров в вестибюли будет обеспечиваться по лестничным сходам и при помощи двух лифтов, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Накануне комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов объявил о согласовании проектной документации для объекта: «Внеуличный пешеходный переход через Малое кольцо Московской железной дороги (Московское центральное кольцо) в створе улицы Врубеля и проектируемого проезда 6560» по адресу: район Сокол, Северный административный округ города Москвы.

«Проектными решениями предусматривается строительство надземного пешеходного перехода, частичное переустройство железнодорожной инфраструктуры и строительство сетей связи, наружного освещения, водостока и электроснабжения. Участок строительства расположен в районе Сокол Северного административного округа и районе Щукино Северного-Западного административного округа города Москвы. Переход будет располагаться вблизи дома 12 по улице Панфилова, а длина его прохожей части составит около 140 метров», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он уточнил, что пешеходный переход будет иметь две опорных башни-вестибюля – северную и южную, которые запланированы как строения прямоугольной формы с двумя этажами. На первом этаже в подлестничном пространстве будут располагаться технические помещения: диспетчерская, электрощитовая и зона для лифтового оборудования.

«Доступ пассажиров в вестибюли будет обеспечиваться по лестничным сходам и при помощи двух лифтов, предназначенных, в том числе, для маломобильных групп населения. Развитие транспорта в Москве – одна из важнейших задач для правительства, поставленных мэром Сергеем Собяниным, и в то же время необходимо обеспечивать безопасные и удобные маршруты для пешеходов, учитывая потребности жителей районов», – дополнил Леонов.

В рамках строительства будут созданы в том числе системы автоматической пожарной сигнализации, охранного телевидения и диспетчеризации лифтов, что обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию перехода.