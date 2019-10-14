РИАМО - 14 окт. Московские врачи спасли 70-летнюю женщину, для которой падение с лестницы во время сбора яблок обернулось крайне редким переломом и очень опасным осложнением, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В городскую клиническую больницу имени Иноземцева женщина обратилась с жалобами на боли в правом коленном суставе и стопе. Пациентка получила травму на даче, когда во время сбора яблок упала с лестницы. После травмы встать самостоятельно не смогла и обратилась в районную больницу, где ей выполнили все исследования и диагностировали перелом проксимального отдела большеберцовой кости справа. Врачи наложили гипс и рекомендовали обратиться для продолжения лечения в медицинскую организацию по месту жительства.

«С момента травмы прошло всего 6 часов, а при поступлении в больницу у пациентки уже отмечался выраженный плотный отек мягких тканей голени, с изменениями цвета стопы – она посинела, а при осмотре было выявлено снижение пульсации артерии тыла стопы, снижение температуры стопы и нарастающие нарушения чувствительности», – говорится в сообщении.

Врачи диагностировали развитие редко встречающегося при таком механизме травмы смертельного осложнения – компартмент синдрома правой голени. На фоне нарастающего отека было отмечено молниеносное формирование волдырей и нарушение процессов клеточного питания.

Опасность данного осложнения заключается в развитии массивного некроза мышц в зоне отека нарушения их кровоснабжения, с последующим попаданием в кровяное русло продуктов распада, которые неминуемо вызывают развитие острой почечной недостаточности, интоксикационного синдрома, нередко приводящего к ампутации поврежденной конечности и даже смерти.

Механизм данного осложнения схож по своей сути с синдромом длительного сдавливания, развивающийся у пострадавших, длительное время находящихся под завалами.

Травматологи стабилизировали перелом, сделали рассечения и освободили мышечную ткань из сдавливающих ее оболочек. Сразу после этого пульсация периферических артерий восстановилась, а температура и цвет кожных покровов нормализовались.

При осмотре через четыре часа с момента операции и контроле лабораторных показателей можно было смело утверждать, что благодаря правильной оценке ситуации и верной хирургической тактике жизнь женщины была спасена.