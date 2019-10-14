РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 окт. За неделю в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) от жителей Королева поступило больше всего жалоб на работу сантехники, сообщается на странице службы в Instagram.

С 7 по 14 октября диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 4 400 звонков.

«Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: ремонт санитарно-технического оборудования – 946 заявок; санитарное содержание – 897 заявок; отопление – 559 заявок; общестроительные ЖФ – 430 заявок; электроснабжение – 394 заявки», – говорится в сообщении.

Более 5,2 тысяч заявок закрыли по результатам исполнения с учетом предыдущего периода, что составило 99% за отчетный период.

Оставить заявку в ЕДС можно по телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».