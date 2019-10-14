РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В микрорайоне Климовск Подольска застройщик на 45% выполнил работы по благоустройству территории новой школы, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В микрорайоне Климовск Подольска председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский провел выездное рабочее совещание на стройплощадке школы на 825 мест на улице Революции. В совещании приняли участие представители субподрядных организаций и представители МУП «Водоканал». На встрече обсуждались вопросы выполнения строительно-монтажных работ и корректировки их графика с учетом отклонений генподрядчика ООО «Триумф» от сроков сдачи этапов работ.

«В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории новой школы, процент выполнения которых уже составляет 45%. Сейчас ведутся работы по вертикальной планировке зоны спортивного ядра (спортивная площадка), выполняются работы по укладке тротуара с устройством бордюрного камня вокруг территории школы, продолжается работа по асфальтированию территории в пределах строящегося земельного участка. Уложены тротуары из брусчатки», – говорится в сообщении.

Работы по строительству общеобразовательной школы должны быть завершены к концу 2019 года.