РИАМО - 14 окт. Рекультивацию большинства полигонов твердых бытовых отходов, функционирующих в Подмосковье в настоящее время, планируют провести до 2024 года, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Вся госпрограмма «Экология», весь национальный проект у нас рассчитан до 2024 года, но в этот срок мы должны сделать колоссальный объем работы. Мы должны рекультивировать те полигоны, которые уже закрыты - 21 полигон. Плюс еще семь дополнительных, которые мы сейчас заявили к включению в государственный реестр объектов накопленного негативного воздействия. Плюс еще те 15 полигонов, которые пока еще работают - большинство из них должны быть закрыты в горизонте до 2024 года, есть ряд, которые продолжат свою работу», - сказал Куракин.

Он отметил, что три полигона ТБО прошли рекультивацию в прошлом году. Работы на двух полигонах, в том числе на полигоне «Кучино», завершатся в этом году.

В 2019 году в Подмосковье начали рекультивацию пяти полигонов, по семи объектам разрабатываются проекты рекультивации. Работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна» – одного из направлений нацпроекта «Экология».