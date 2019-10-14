РИАМО – 14 окт. В Москве презентовали новый визуальный стиль Всероссийской переписи населения 2020 года, выбранный образ символизирует устремленность в будущее и отражает переход переписи в цифровой формат, говорится в сообщении медиаофиса ВПН-2020.

«Всероссийская перепись населения станет цифровой, а значит пришло время изменить логотип, который 20 лет оставался практически неизменным, подвергаясь лишь косметическим доработкам. Обновленная символика ВПН-2020 должна продемонстрировать технологические и социокультурные изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие», – отмечается в материале.

Для разработки нового стиля переписи летом 2019 года прошел общероссийский конкурс профессиональных дизайнеров. Из 1289 заявок жюри конкурса отобрало работы авторов из Петергофа, Москвы и Брянска. Победителем признали логотип, предложенный столичным дизайнером Марианной Даньковой.

«Эта яркая жизнеутверждающая работа символизирует устремленность в будущее и новый цифровой формат переписи, объединяющий жителей страны в единое целое», – отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Эмблема Всероссийской переписи населения 2020 года уже утверждена Росстатом. Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно символизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра два – изображение головы человека с плечом, цифра ноль – диалоговое окно.

Эмблема будет размещаться в СМИ, на сайтах и официальных страницах Росстата и ВПН-2020 в соцсетях, а также на различных информационных материалах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Опрос будет также проводиться на традиционных бумажных бланках. Принять участие в переписи можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.