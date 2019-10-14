РИАМО – 14 окт. По данным Счетной палаты, российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиарда рублей, сообщает kp.ru.

В ведомстве подготовили заключение на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

«С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году могут составить 66,3 миллиарда рублей, в 2021 году – 92,4 миллиарда рублей», – говорится в отчете ведомства.

На 2022 год эта сумма может вырасти вдвое – до 193 миллиардов рублей.

Счетная палата также представила оценку дополнительных доходов на следующие три года. Так, в будущем году планируется, что в бюджет поступит 79,2 миллиарда рублей сверх установленных показателей. В 2021 году дополнительный доход ожидается в размере 124,3 миллиарда рублей, в 2022 году – 158,3 миллиарда рублей.