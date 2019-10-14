РИАМО - 14 окт. Новые экспресс-автобусы компании «Аэроэкспресс» будут вмещать около сотни пассажиров, они будут курсировать от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево, сообщил заместитель генерального директора – операционный директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

«Мы подсмотрели эту идею в одном из европейских аэропортов. <…> Предусмотрено 28 сидячих мест. По нормативам, по паспорту этих автобусов, около сотни человек суммарно может перевезти автобус за один рейс», - сказал Ковальский в эфире телеканала «Москва 24».

Он также добавил, что будут действовать льготы по провозу детей до семи лет. Дети до семи лет смогут проехать бесплатно, а вот все остальные уже должны будут заплатить полную стоимость проезда – 150 рублей.